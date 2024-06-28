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Поляков Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Поляков Иван Иванов
Тип записи
о браке
Номер записи
31-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Дата брака
24.10.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 134
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Пенкин Павел Дементиев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рвачева Гликерия Корнеева, крестьянская девица помещицы Параскевы Пареновой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Поляков Федор Иванов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель жениха №2 - Поляков Иван Иванов, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №1 - Рвачев Борис Корнеев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Свидетель невесты №2 - Новиков Григорий Ермолаев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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