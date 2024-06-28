Благих Зосим Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагих Зосим Михайлов

Благих Зосим Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Благих Зосим Михайлов
Тип записи
о браке
Номер записи
26-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.04.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Сомовой
Дата брака
25.04.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 131
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Сусаев Онисим Петров, крестьянин помещицы Соколовой / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Родионова Татиана Михайлова, крестьянская девица помещицы Соколовой / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Родионов Илия Григорьев, крестьянин помещицы Сомовой
Свидетель жениха №2 - Родионов Агафагель Григорьев, крестьянин помещицы Сомовой
Свидетель невесты №1 - Благих Зосим Михайлов, крестьянин помещицы Сомовой
Свидетель невесты №2 - Кленников Павел Никитин, крестьянин помещицы Сомовой
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close