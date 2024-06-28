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Кудинов Тихон Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинов Тихон Гаврилов
Тип записи
о браке
Номер записи
25-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.04.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата брака
25.04.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 131
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Кудинов Иван Иванов, крестьянин помещицы Болтиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Кузнецова Мавра Степанова, крестьянская девица помещика Зыбина / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Тихон Гаврилов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель жениха №2 - Кудинов Иван Димитриев, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №1 - Кудинов Алексей Гаврилов, крестьянин помещицы Болтиной
Свидетель невесты №2 - Гладнев Константин Николаев, крестьянин помещицы Болтиной
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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