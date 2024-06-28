Шигин Козьма Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШигин Козьма Васильев

Шигин Козьма Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Шигин Козьма Васильев
Тип записи
о браке
Номер записи
23-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.04.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Халютиной
Дата брака
25.04.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 130
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Шигин Иван Семенов, крестьянин помещицы Халютиной / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Дуракова Варвара Николаева, крестьянская девица помещицы Халютиной / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Шигин Никифор Григорьев, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель жениха №2 - Шигин Козьма Васильев, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель невесты №1 - Живоглотов Захар Владимиров, крестьянин помещицы Халютиной
Свидетель невесты №2 - Шигин Апполон Андреев, крестьянин помещицы Халютиной
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close