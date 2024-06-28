Сергеева Агрипина Семенова
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Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Сергеева Агрипина Семенова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 19-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 17.01.1843
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- крестьянская девица помещика Дмитриева
- Дата брака
- 17.01.1843
- Возраст (лет)
- 17
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 128
- Полная запись МК
- Счёт браков: 3
Жених - Рябцов Адриан Гаврилов, крестьянин помещицы Билинской / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сергеева Агрипина Семенова, крестьянская девица помещика Дмитриева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Частухин Иван Петров, крестьянин помещицы Хорбаженской
Свидетель жениха №2 - Частухин Евграф Гаврилов, крестьянин помещицы Хорбаженской
Свидетель невесты №1 - Ремезов Владимир Иванов, крестьянин помещицы Хорбаженской
Свидетель невесты №2 - Ложев Борис Алексеев, крестьянин помещицы Хорбаженской
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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