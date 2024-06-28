Сергеева Агрипина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергеева Агрипина Семенова

Сергеева Агрипина Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Сергеева Агрипина Семенова
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
19-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
17.01.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица помещика Дмитриева
Дата брака
17.01.1843
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 128
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Рябцов Адриан Гаврилов, крестьянин помещицы Билинской / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Сергеева Агрипина Семенова, крестьянская девица помещика Дмитриева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Частухин Иван Петров, крестьянин помещицы Хорбаженской
Свидетель жениха №2 - Частухин Евграф Гаврилов, крестьянин помещицы Хорбаженской
Свидетель невесты №1 - Ремезов Владимир Иванов, крестьянин помещицы Хорбаженской
Свидетель невесты №2 - Ложев Борис Алексеев, крестьянин помещицы Хорбаженской
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close