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Трегубова Евдокия Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Трегубова Евдокия Алексеева
Пол
Ж
Тип записи
о браке
Номер записи
18-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
14.01.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская девица помещика Савельева
Дата брака
14.01.1843
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Летников Иван Андреев, крестьянин помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Трегубова Евдокия Алексеева, крестьянская девица помещика Савельева / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кудинов Никанор Макеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель жениха №2 - Кудинов Иван Егоров, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №1 - Новиков Иван Аникеев, крестьянин помещика Савельева
Свидетель невесты №2 - Шилин Матвей Федотов, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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