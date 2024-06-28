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Рябцов Адриан Гаврилов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рябцов Адриан Гаврилов
Тип записи
о браке
Номер записи
17-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
12.01.1843
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Дмитриева
Дата брака
12.01.1843
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, пономарь Иван Орлов
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 127
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Старых Егор Яковлев, крестьянин помещика Дмитриева / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Рябцова Мария Гаврилова, дворовая девица помещицы Билинской / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Гладнев Константин Николаев, крестьянин помещика Дмитриева
Свидетель жениха №2 - Гладнев Борис Павлов, крестьянин помещика Дмитриева
Свидетель невесты №1 - Рябцов Спиридон Гаврилов, крестьянин помещика Дмитриева
Свидетель невесты №2 - Рябцов Адриан Гаврилов, крестьянин помещика Дмитриева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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