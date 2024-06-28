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Анохин Михаил Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Анохин Михаил Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
388-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.11.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Савельева
Дата крещения
17.11.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 385
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Кудинова Стефанида Ефимова
Отец - Кудинов Ефим Стефанов, крестьянин помещицы Болтиной
Мать - Кудинова Ирина Федорова
Воспр. - Агеева Ирина Иванова, солдатская жена
Воспр. - Анохин Михаил Васильев, крестьянин помещика Савельева
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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