Петелина Евдокия Алексеева
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Петелина Евдокия Алексеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 385-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 13.11.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- государственная крестьянская девица
- Дата крещения
- 17.11.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 381
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 41 муж
Урожд. - Енин Григорий Иванов
Отец - Енин Иван Стефанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Евдокия Алексеева (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Захаров Андрей Степанов, дворовый помещика Величкина
Воспр. - Петелина Евдокия Алексеева, государственная крестьянская девица
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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