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Савельев Валериан Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Савельев Валериан Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
371-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.10.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
помещик Штабс-Капитан
Дата крещения
06.10.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 371
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Паренова Надежда Васильева
Отец - Паренов Василий Алексеев, помещик
Мать - Паренова Варвара Алексеева
Воспр. - Савельев Валериан Алексеев, помещик Штабс-Капитан
Воспр. - Стюденихина Пелагея Алексеева, капитанша
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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