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Поддубнов Алексей Кирилов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Поддубнов Алексей Кирилов
Тип записи
о рождении
Номер записи
370-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.10.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
музыкант Тарутинского Егерского полка
Дата крещения
06.10.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 371
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Рябцов Петр Андриянов
Отец - Рябцов Андриян Гаврилов, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Рябцова Агрипина Семенова
Воспр. - Поддубнов Алексей Кирилов, музыкант Тарутинского Егерского полка
Воспр. - Старых Мария Гаврилова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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