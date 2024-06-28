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Акиньшина Анна Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Акиньшина Анна Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
364-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.08.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственная крестьянская девица
Дата крещения
11.08.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 367
Полная запись МК
Счёт родившихся: 32 жен
Урожд. - Самбикина Евдокия Иванова
Отец - Самбикин Иван Демидов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Самбикина Параскева Алексеева (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акиньшина Анна Григорьева, государственная крестьянская девица
Воспр. - Паренов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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