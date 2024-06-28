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Шигин Иоанн Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Шигин Иоанн Павлов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
363-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.07.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
28.07.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 365
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Шигин Иоанн Павлов
Отец - Шигин Павел Андреев, солдат Украинского Егерского полка
Мать - Шигина Пелагия Андреева
Воспр. - Печенкина Анисия Александрова, дворовая жена помещика Халютина
Воспр. - Поддубнов Алексей Кирилов, музыкант Тарутинского Егерского полка
Комментарий наборщика
в тексте Егорского полка
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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