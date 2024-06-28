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Бородин Николай Гавриилов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бородин Николай Гавриилов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
358-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.07.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
14.07.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 363
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 муж
Урожд. - Бородин Николай Гавриилов
Отец - Бородин Гавриил Игнатов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Бородина Домна Кондратова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Бородина Феодора Яковлева, солдатская жена
Воспр. - Федоров Александр Иванов, Казанской церкви пономарь (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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