Чулков Василий Александров
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Чулков Василий Александров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 352-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 05.07.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- Казанской церкви дьячек
- Нас. пункт приписки
- с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 07.07.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 359
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Спиридонова Александра Захарова
Отец - Спиридонов Захар Алексеев, дворовый помещика Никанора Ильинского
Мать - Спиридонова Степанида Фомина
Воспр. - Ильинская Параскева Никанорова, дочь помещика Никанора Ильинского
Воспр. - Чулков Василий Александров, Казанской церкви дьячек (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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