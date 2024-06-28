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Акиньшина Евдокия Карпова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Акиньшина Евдокия Карпова
Тип записи
о рождении
Номер записи
351-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.06.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственная крестьянка
Дата крещения
05.06.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 357
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Панин Феодор Семенов
Отец - Панин Семен Абрамов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Панина Агафия Михайлова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акиньшина Евдокия Карпова, государственная крестьянка
Воспр. - Поляков Василий Максимов, дворовый помещика Величкина
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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