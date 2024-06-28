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Зеленин Федосий Викторов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Зеленин Федосий Викторов
Тип записи
о рождении
Номер записи
349-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.06.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Зубковой
Дата крещения
02.06.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 355
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Ложева Акилина Борисова
Отец - Ложев Борис Алексеев, крестьянин помещика Дмитриева
Мать - Ложева Евдокия Сергеева
Воспр. - Зеленин Федосий Викторов, крестьянин помещицы Зубковой
Воспр. - Сныткина Татиана Романова, солдатская жена
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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