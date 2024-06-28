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Беляев Афанасий Стефанов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Беляев Афанасий Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
348-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.05.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
27.05.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 355
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Беляев Иоанн Афанасиев
Отец - Беляев Афанасий Стефанов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Беляева Параскева Иванова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акиньшина Анна Григорьева, государственная крестьянская девица
Воспр. - Чулков Василий Александров, Казанской церкви дьячек (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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