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Дудорова Параскева Прокопиева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудорова Параскева Прокопиева
Тип записи
о рождении
Номер записи
346-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.05.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовая жена помещика Никанора Пареного
Дата крещения
24.05.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 353
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Акиньшин Иоанн Егоров
Отец - Акиньшин Егор Григорьев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Акиньшина Александра Иванова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Алтухов Авдей Игнатов, государственный крестьянин (д. Никоново, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Дудорова Параскева Прокопиева, дворовая жена помещика Никанора Пареного
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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