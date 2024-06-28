Незамаев Савелий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНезамаев Савелий Васильев

Незамаев Савелий Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Незамаев Савелий Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
345-р
Роль персоны
Отец
Дата события
05.05.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата крещения
09.05.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 353
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Незамаева Пелагия Савелиева
Отец - Незамаев Савелий Васильев, крестьянин помещика Халютина
Мать - Незамаева Василиса Иванова
Воспр. - Рябцев Савелий Иванов, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Рябцева Анна Алексеева, крестьянская вдова
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close