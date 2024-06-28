Швырев Петр Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвырев Петр Яковлев

Швырев Петр Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Швырев Петр Яковлев
Тип записи
о рождении
Номер записи
342-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.05.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Стефана Ильинского
Дата крещения
01.05.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 351
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Соколова Пелагия
Мать - Соколова Мария Анисифорова, дворовая девица помещика Соколова
Воспр. - Благих Агрипина Спиридонова, крестьянская жена
Воспр. - Швырев Петр Яковлев, дворовый помещика Стефана Ильинского
Примечание: незаконноприжитая
Примечание / Дополнительно
незаконноприжитая
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close