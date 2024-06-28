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Живоглотова Мария Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Живоглотова Мария Григорьева
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
339-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.04.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
10.04.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 349
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Живоглотова Мария Григорьева
Отец - Живоглотов Григорий Ульянов, крестьянин помещика Халютина
Мать - Живоглотова Параскева Владимирова
Воспр. - Быханова Параскева Иларионова, крестьянская жена
Воспр. - Новиков Ефим Петров, крестьянин помещика Савельева
Комментарий наборщика
в тексте Ларионова
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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