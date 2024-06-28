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Архангельский Петр Филипов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Архангельский Петр Филипов
Тип записи
о рождении
Номер записи
331-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.03.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
священник Толшевского монастыря
Дата крещения
04.03.1846
Священнослужители
священник Архангельский Петр Филипов, Толшевский монастырь церковь ,, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 343
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Глаголев Василий Алексеев
Отец - Глаголев Алексей Васильев, Казанской церкви диакон (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Глаголева Евдокия Петрова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Архангельский Петр Филипов, священник Толшевского монастыря
Воспр. - Паренова Варвара Алексеева, помещица Колежская Секретарша
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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