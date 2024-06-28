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Акиньшина Евдокия Емельянова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Акиньшина Евдокия Емельянова
Тип записи
о рождении
Номер записи
325-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.02.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
24.02.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 339
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Акиньшина Евдокия Васильева
Отец - Акиньшин Василий Филиппов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Акиньшина Евдокия Емельянова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Бруданин Иван Ефремов, дворовый помещицы Болтиной
Воспр. - Паренова Мавра Савельева, государственная крестьянка
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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