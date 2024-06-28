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Рябцова Ольга Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Рябцова Ольга Семенова
Тип записи
о рождении
Номер записи
319-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.02.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
10.02.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 335
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Живоглотова Анна
Мать - Живоглотова Евдокия Порфириева, крестьянская жена помещика Халютина
Воспр. - Рябцов Савелий Иванов, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Рябцова Ольга Семенова, крестьянская жена
Примечание: незаконнорожденная
Примечание / Дополнительно
незаконнорожденная
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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