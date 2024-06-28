Бердиков Ерофей Никифоров
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Бердиков Ерофей Никифоров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 310-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 10.01.1846
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- дворовый помещика Никанора Ильинского
- Дата крещения
- 13.01.1846
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 329
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Бердиков Михаил Ерофеев
Отец - Бердиков Ерофей Никифоров, дворовый помещика Никанора Ильинского
Мать - Бердикова Ефросиния Егорова
Воспр. - Родионов Гавриил Ильин, крестьянин помещицы Сомовой
Воспр. - Рылякина Наталия Иванова, крестьянская жена
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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