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Ложева Параскева Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Ложева Параскева Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
308-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.01.1846
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская вдова
Дата крещения
06.01.1846
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 327
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Гуреев Иоанн Семенов
Отец - Гуреев Семен Сергеев, крестьянин помещика Дмитриева
Мать - Гуреева Феодосия Васильева
Воспр. - Благих Даниил Михайлов, отставной солдат (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Ложева Параскева Васильева, крестьянская вдова
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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