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Летникова Евдокия Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Летникова Евдокия Егорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
306-р
Роль персоны
Мать
Дата события
07.12.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
09.12.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Летников Николай Егоров
Отец - Летников Егор Андреев, крестьянин помещика Савельева
Мать - Летникова Евдокия Егорова
Воспр. - Агеева Татиана Федотова, крестьянская жена
Воспр. - Родионов Гавриил Ильин, крестьянин помещицы Сомовой
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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