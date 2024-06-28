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Живоглотов Потап Григорьев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Живоглотов Потап Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
305-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.12.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата крещения
06.12.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 299
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Живоглотова Варвара Потапова
Отец - Живоглотов Потап Григорьев, крестьянин помещика Халютина
Мать - Живоглотова Екатерина Васильева
Воспр. - Филип Савельев, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Бруданина Елена Антипова, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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