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Паринова Мавра Савельева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паринова Мавра Савельева
Тип записи
о рождении
Номер записи
304-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственная крестьянка
Дата крещения
02.12.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 297
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 муж
Урожд. - Панин Николай Иванов
Отец - Панин Иван Семенов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Панина Ксения Андреева (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акиньшин Григорий Николаев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паринова Мавра Савельева, государственная крестьянка
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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