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Иванова София

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Иванова София
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
302-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
09.11.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
11.11.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 295
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Иванова София
Мать - Иванова Елисавета Ефимова, дворовая девица помещика Никанора Ильинского
Воспр. - Акимова Анастасия Спиридонова, государственная крестьянка
Воспр. - Иванов Карней Ефимов, дворовый помещика Никанора Ильинского
Примечание: незаконноприжитая
Примечание / Дополнительно
незаконноприжитая
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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