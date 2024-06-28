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Зеленина Матрона Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Зеленина Матрона Федорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
301-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
02.11.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
04.11.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 295
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Зеленина Матрона Федорова
Отец - Зеленин Федор Викторов, крестьянин помещицы Зубковой
Мать - Зеленина Елисавета Анистратова
Воспр. - Панина Феодосия Степанова, государственная крестьянка
Воспр. - Паренов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Комментарий наборщика
в тексте Федосия Стефанова
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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