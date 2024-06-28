Зеленина Матрона Федорова
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Зеленина Матрона Федорова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 301-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 02.11.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Дата крещения
- 04.11.1845
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 295
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 35 жен
Урожд. - Зеленина Матрона Федорова
Отец - Зеленин Федор Викторов, крестьянин помещицы Зубковой
Мать - Зеленина Елисавета Анистратова
Воспр. - Панина Феодосия Степанова, государственная крестьянка
Воспр. - Паренов Михаил Михайлов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
- Комментарий наборщика
- в тексте Федосия Стефанова
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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