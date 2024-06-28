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Кудинова Евдокия Матвеева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Кудинова Евдокия Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер записи
299-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.10.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
28.10.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 293
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 муж
Урожд. - Кудинов Стефан Тихонов
Отец - Кудинов Тихон Гаврилов, крестьянин помещика Савельева
Мать - Кудинова Евдокия Матвеева
Воспр. - Сныткин Илия Иванов, крестьянин помещика Дмитриева
Воспр. - Шкипева Анна Димитриева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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