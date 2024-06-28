Ремезов Иоанн Владимиров
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Ремезов Иоанн Владимиров
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 290-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 28.09.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Дата крещения
- 30.09.1845
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 285
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 34 муж
Урожд. - Ремезов Иоанн Владимиров
Отец - Ремезов Владимир Иванов, крестьянин помещика Халютина
Мать - Ремезова Мария Александрова
Воспр. - Дудоров Давид Александров, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Печенкина Анисия Александрова, дворовая жена
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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