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Спиридонов Димитрий Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Спиридонов Димитрий Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер записи
287-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.09.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
дворовый помещика Никанора Ильинского
Дата крещения
23.09.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 281
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Спиридонов Константин Димитриев
Отец - Спиридонов Димитрий Алексеев, дворовый помещика Никанора Ильинского
Мать - Спиридонова Параскева Васильева
Воспр. - Ефимов Карней Ефимов, дворовый помещика Никанора Ильинского
Воспр. - Родионова Вера Аникеева, дворовая жена
Комментарий наборщика
Ефимов Карней Ефимов 09.11.1945 указан как Иванов Карней Ефимов
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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