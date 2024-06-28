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Гладнева Наталия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Гладнева Наталия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
283-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.09.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
01.09.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 277
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Щипалина Марфа Егорова
Отец - Щипалин Егор Яковлев, крестьянин помещика Дмитриева
Мать - Щипалина Мария Гаврилова
Воспр. - Гладнева Наталия Иванова, крестьянская жена
Воспр. - Паренов Иван Александров, государственный крестьянин (д. Забугорье, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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