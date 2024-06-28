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Агеев Стефан Макаров

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Агеев Стефан Макаров
Тип записи
о рождении
Номер записи
279-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.09.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Болтиной
Дата крещения
01.09.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 273
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Рылякин Александр Иванов
Отец - Рылякин Иван Евдокимов, крестьянин помещицы Болтиной
Мать - Рылякина Евдокия Кузмина
Воспр. - Агеев Стефан Макаров, крестьянин помещицы Болтиной
Воспр. - Агеева Евдокия Андреева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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