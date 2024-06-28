Акиньшин Стефан Филипов
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Акиньшин Стефан Филипов
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 276-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 09.08.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 11.08.1845
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 271
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Паринова Евдокия Михайлова
Отец - Паринов Михаил Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паринова Параскева Егорова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Акиньшин Стефан Филипов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паренова Дария Иванова, государственная крестьянка
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.