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Скачкова Пелагея Степанова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Скачкова Пелагея Степанова
Тип записи
о рождении
Номер записи
269-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.06.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянская жена
Дата крещения
29.06.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 265
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Кудинов Павел Иванов
Отец - Кудинов Иван Егоров, крестьянин помещика Савельева
Мать - Кудинова Варвара Минаева
Воспр. - Кленников Павел Никитин, крестьянин помещицы Болтиной
Воспр. - Скачкова Пелагея Степанова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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