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Бунина Надежда Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Бунина Надежда Васильева
Тип записи
о рождении
Номер записи
265-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.06.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
жена помещика Бунина Алексея Димитриева
Дата крещения
10.06.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 263
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Паринов Николай Васильев
Отец - Паринов Василий Алексеев, помещик Губернии Секретарь (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паринова Варвара Алексеева (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Бунина Надежда Васильева, жена помещика Бунина Алексея Димитриева
Воспр. - Петров Петр Алексеев, Воронежского Уездного суда столоначальник
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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