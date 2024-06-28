Енин Иван Петров
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Енин Иван Петров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 264-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 08.06.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- государственный крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
- Дата крещения
- 10.06.1845
- Священнослужители
- священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 263
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Енина Акилина Владимирова
Отец - Енин Владимир Степанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Мария Михеева (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енин Иван Петров, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енина Мария Егорова, крестьянская девица
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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