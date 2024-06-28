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Енин Владимир Степанов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Енин Владимир Степанов
Тип записи
о рождении
Номер записи
264-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.06.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
10.06.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 263
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Енина Акилина Владимирова
Отец - Енин Владимир Степанов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Енина Мария Михеева (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енин Иван Петров, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Енина Мария Егорова, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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