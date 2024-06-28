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Пенкин Федор Дометиев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Пенкин Федор Дометиев
Тип записи
о рождении
Номер записи
258-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.05.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Дата крещения
06.05.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 259
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Пенкин Николай Федоров
Отец - Пенкин Федор Дометиев, крестьянин помещицы Параскевы Пареновой
Мать - Пенкина Устиния Иванова
Воспр. - Быханова Матрона Прокопиева, крестьянская жена
Воспр. - Живоглотов Онисим Михайлов, крестьянин помещика Халютина
Комментарий наборщика
Пенкин Федор Демидов (см. 20.11.1843)
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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