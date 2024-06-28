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Паринова Дария Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паринова Дария Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
256-р
Роль персоны
Мать
Дата события
04.04.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
09.04.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 259
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Паринов Георгий Александров
Отец - Паринов Александр Андреев, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Мать - Паринова Дария Иванова (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Паринова Александра Иванова, государственная крестьянка
Воспр. - Трофимов Лев Михайлов, дворовый помещика Стефана Ильинского
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Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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