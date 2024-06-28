Паринов Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаринов Яков Иванов

Паринов Яков Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Паринов Яков Иванов
Тип записи
о рождении
Номер записи
251-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
государственный крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.
Дата крещения
25.03.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 257
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Частухина Матрена Михайлова
Отец - Частухин Михаил Евграфов, крестьянин помещицы Билинской
Мать - Частухина Агафия Димитриева
Воспр. - Живоглотова Евдокия Тихонова, крестьянская жена
Воспр. - Паринов Яков Иванов, государственный крестьянин (с. Малая Приваловка, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close