Назарова Акилина Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазарова Акилина Ефимова

Назарова Акилина Ефимова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Назарова Акилина Ефимова
Тип записи
о рождении
Номер записи
248-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.03.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
04.03.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 255
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Назаров Герасим Макаров
Отец - Назаров Макар Ильин, крестьянин помещика Жукова
Мать - Назарова Акилина Ефимова
Воспр. - Енин Афанасий Иванов, государственный крестьянин (д. Паниковец, Орловская вол., Воронежский у., Воронежская губ.)
Воспр. - Черкасова Мария Андреева, крестьянская жена
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close