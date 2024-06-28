Дудоров Ардамон Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудоров Ардамон Антонов

Дудоров Ардамон Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Дудоров Ардамон Антонов
Тип записи
о рождении
Номер записи
245-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.02.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Халютина
Дата крещения
11.02.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 253
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Дудоров Федор Ардамонов
Отец - Дудоров Ардамон Антонов, крестьянин помещика Халютина
Мать - Дудорова Домника Меркуриева
Воспр. - Быханов Димитрий Лазарев, крестьянин помещика Халютина
Воспр. - Живоглотова Екатерина Васильева, крестьянская жена
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close