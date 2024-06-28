Паринова Надежда Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
- ФИО
- Паринова Надежда Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 244-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 26.01.1845
- Приход
- Казанская ц.
- Губерния прихода
- Воронежская
- Уезд прихода
- Воронежский
- Место прихода
- Малая Приваловка
- Статус персоны
- помещица Колежская Секретарша
- Дата крещения
- 30.01.1845
- Священнослужители
- священник Павлов Василий Петров, Архангельская церковь , Рыжково, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
- Архивный код
- ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 253
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Покровский Василий Андреев
Отец - Покровский Андрей Иванов, Казанской церкви священник
Мать - Покровская Наталия Иванова
Воспр. - Павлов Василий Петров, Архангельской церкви священник (с. Рыжково, Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Паринова Надежда Иванова, помещица Колежская Секретарша
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- Индексация данных проведена Натальей Тарасенко
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