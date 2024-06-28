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Покровская Наталия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Покровская Наталия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер записи
244-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.01.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Дата крещения
30.01.1845
Священнослужители
священник Павлов Василий Петров, Архангельская церковь , Рыжково, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 253
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Покровский Василий Андреев
Отец - Покровский Андрей Иванов, Казанской церкви священник
Мать - Покровская Наталия Иванова
Воспр. - Павлов Василий Петров, Архангельской церкви священник (с. Рыжково, Усманский у., Тамбовская губ.)
Воспр. - Паринова Надежда Иванова, помещица Колежская Секретарша
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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