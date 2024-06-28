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Мещариков Козма Прокопьев

Из справочника
Метрические книги с.Малая Приваловка за 1842-1853 годы
ФИО
Мещариков Козма Прокопьев
Тип записи
о рождении
Номер записи
243-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.01.1845
Приход
Казанская ц.
Губерния прихода
Воронежская
Уезд прихода
Воронежский
Место прихода
Малая Приваловка
Статус персоны
крестьянин помещика Василия Пареного
Дата крещения
28.01.1845
Священнослужители
священник Андрей Покровский, дьякон Алексей Глаголев, дьячок Василий Чулков, пономарь Александр Федоров
Архивный код
ГАВО (Воронеж), ф.И84, оп.2, д.11, лист: 253
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Мещариков Василий Козмин
Отец - Мещариков Козма Прокопьев, крестьянин помещика Василия Пареного
Мать - Мещарикова Алимпияда Гаврилова
Воспр. - Бруданин Гавриил Феодоров, крестьянин помещика Василия Пареного
Воспр. - Бруданина Ксения Назарова, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Натальей Тарасенко

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